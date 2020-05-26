Три монастыря в Киеве открылись после карантина

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях Киева сняли карантин.
Об этом 26 мая сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
— В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастирях, — сообщил он.
В период карантина священнослужителям сделали более тысячи ПЦР-тестов.
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Перед снятием карантинных мероприятий в зданиях и вокруг них провели дезинфекцию.
Напомним, 26 мая в Киеве зафиксировано 2 710 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело еще 58 человек.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.