Городская электричка Киева возобновит свою работу вместе со всеми поездами Украины.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко на брифинге 26 мая.

— Это прописано в плане выхода из карантина, который разработал Кабмин, — уточнил Виталий Кличко.

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По его словам, возобновление железнодорожного транспорта планируется с 1 июня 2020 года. С этой даты должна заработать и столичная городская электричка.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины рассказали о ценах на проезд в городском, железнодорожном и внутриобластном транспорте после карантина. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, стоимость повышаться не будет.