Три монастирі у Києві відкрились після карантину

У Києво-Печерській лаврі, Іонінському та Свято-Покровському монастирях Києва зняли карантин.

Про це 26 травня сказав міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу.

– У столиці зняли карантин в декількох монастирях, які були закриті через спалах захворювання. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі, Іонінському та Свято-Покровському чоловічих монастирях-, – повідомив він.

У період карантину священнослужителям зробили понад тисячу ПЛР-тестів.

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Перед зняттям карантинних заходів у будівлях і довкола них провели дезінфекцію.

Нагадаємо, 26 травня у Києві зафіксовано 2 710 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіло ще 58 осіб.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.