По состоянию на 12.00 26 мая в Киеве зафиксировано 2710 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело еще 58 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— Среди больных есть 16 медиков. За сутки выписаны 33 человека. Один случай — летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек.

Заболели:

24 женщины в возрасте от 19 до 81 года;

29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

2 девочки — 8 и 17 лет и 3 мальчика, которому 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район — 12 больных, Днепровский — 10 и Деснянский — 8 случаев заболевания.

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За прошедшие сутки в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины исследовали почти 1200 образцов биоматериала. Показатель охвата тестирования жителей Киева составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме в 12 человек.

Напомним, по состоянию на 9 утра в Украине зафиксировано 21 584 случая Covid-19, за сутки еще 339 человек заболело.