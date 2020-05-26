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Факти / Україна

У Києві різко зросла добова кількість хворих на Covid-19

Станом на 12.00 26 травня у Києві зафіксовано 2 710 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіло ще 58 осіб.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– Серед хворих є 16 медиків. За добу одужало 33 людини. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина.

Захворіли:

  • 24 жінки віком від 19 до 81 року;
  • 29 чоловіків віком від 18 до 81 року;
  • 2 дівчинки – 8 та 17 років і 3 хлопчики, яким 9, 15 і 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський – 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Протягом минулої доби в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 1 200 зразків біоматеріалу. Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тис. населення за норми у 12 осіб.

Нагадаємо, станом на 9 ранку в Україні зафіксовано 21 584 випадки Covid-19, за добу ще 339 осіб захворіло.

Фото: Dreamstime

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