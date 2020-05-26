В Украине по состоянию на 26 мая зафиксировали 21 584 случая заражения коронавирусом, за сутки — 339.
В стране наблюдается резкий рост инфицирования после четырехдневного снижения.
За последние сутки зафиксировали 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.
Всего за весь период пандемии 7 575 человек выздоровели, летальных исходов — 644.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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Амбулаторно в Украине лечатся 14848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников. 6 736 человек были госпитализированы, из них 263 ребенка и 778 медиков.
259 пациентам(одному ребенку и 22 медикам) потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Всего с началу 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на Covid-19.
Количество инфицированных Covid-19 в регионах:
- В Винницкой области — 910 случаев;
- В Волынской области — 805 случаев;
- В Днепропетровской области — 895 случаев;
- В Донецкой области — 155 случаев;
- В Житомирской области — 647 случаев;
- В Закарпатской области — 1092 случая;
- В Запорожской области — 416 случаев;
- В Ивано-Франковской области — 1306 случаев;
- В Кировоградской области — 482 случая;
- В Киеве — 2710 случаев;
- В Киевской области — 1458 случаев;
- Во Львовской области — 1405 случаев;
- В Луганской области — 44 случая;
- В Николаевской области — 281 случай;
- В Одесской области — 842 случая;
- В Полтавской области — 267 случаев;
- В Ровенской области — 1475 случаев;
- В Сумской области — 166 случаев;
- В Тернопольской области — 1124 случая;
- В Харьковской области — 930 случаев;
- В Херсонской области — 177 случаев;
- В Хмельницкой области — 370 случаев;
- В Черновицкой области — 3101 случай;
- В Черкасской области — 392 случая;
- В Черниговской области — 134 случая.
Города, где лучше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск – 37,97%;
- Черновцы – 35,15%;
- Киев – 34,48%;
- Львов – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Напомним, вчера, 25 мая, в Украине резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.