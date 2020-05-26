В Украине по состоянию на 26 мая зафиксировали 21 584 случая заражения коронавирусом, за сутки — 339.

В стране наблюдается резкий рост инфицирования после четырехдневного снижения.

За последние сутки зафиксировали 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.

Всего за весь период пандемии 7 575 человек выздоровели, летальных исходов — 644.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Амбулаторно в Украине лечатся 14848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников. 6 736 человек были госпитализированы, из них 263 ребенка и 778 медиков.

259 пациентам(одному ребенку и 22 медикам) потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Всего с началу 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на Covid-19.

Количество инфицированных Covid-19 в регионах:

В Винницкой области — 910 случаев;

В Волынской области — 805 случаев;

В Днепропетровской области — 895 случаев;

В Донецкой области — 155 случаев;

В Житомирской области — 647 случаев;

В Закарпатской области — 1092 случая;

В Запорожской области — 416 случаев;

В Ивано-Франковской области — 1306 случаев;

В Кировоградской области — 482 случая;

В Киеве — 2710 случаев;

В Киевской области — 1458 случаев;

Во Львовской области — 1405 случаев;

В Луганской области — 44 случая;

В Николаевской области — 281 случай;

В Одесской области — 842 случая;

В Полтавской области — 267 случаев;

В Ровенской области — 1475 случаев;

В Сумской области — 166 случаев;

В Тернопольской области — 1124 случая;

В Харьковской области — 930 случаев;

В Херсонской области — 177 случаев;

В Хмельницкой области — 370 случаев;

В Черновицкой области — 3101 случай;

В Черкасской области — 392 случая;

В Черниговской области — 134 случая.

Города, где лучше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск – 37,97%; Черновцы – 35,15%; Киев – 34,48%; Львов – 32,45%; Ужгород – 31,35%.

Напомним, вчера, 25 мая, в Украине резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.