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Факты / Украина

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда с 1 июня

Купить билеты на поезда, которые начнут курсировать по Украине с 1 июня, уже можно через онлайн-сервисы.

Железнодорожные кассы откроются 27 мая.

Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+:

  • №721/722 и №726/725 — Киев-Харьков;
  • №763/764 — Киев-Одесса;
  • №711/712 — Киев-Константиновка;
  • №740/739 — Киев-Кривой Рог.

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Пассажиры будут допускаться в эти поезда исключительно в защитных масках, напоминают в Укрзализныце.

Измерение температуры тела будут осуществлять при проверке билетов.

Как известно, согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня.

Фото: Dreamstime

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