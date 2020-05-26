Купить билеты на поезда, которые начнут курсировать по Украине с 1 июня, уже можно через онлайн-сервисы.
Железнодорожные кассы откроются 27 мая.
Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+:
- №721/722 и №726/725 — Киев-Харьков;
- №763/764 — Киев-Одесса;
- №711/712 — Киев-Константиновка;
- №740/739 — Киев-Кривой Рог.
Читайте: За видео, где якобы он бьет женщину: Укрзализныця уволила топ-менеджера
Пассажиры будут допускаться в эти поезда исключительно в защитных масках, напоминают в Укрзализныце.
Измерение температуры тела будут осуществлять при проверке билетов.
Как известно, согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня.