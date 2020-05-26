Купити квитки на потяги, які почнуть курсувати Україною з 1 червня, вже можна через онлайн-сервіси.
Залізничні каси відкриються 27 травня.
Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять поїздів Інтерсіті+:
- №721/722 та №726/725 – Київ-Харків;
- №763/764 – Київ-Одеса;
- №711/712 – Київ-Костянтинівка;
- №740/739 – Київ-Кривий Ріг.
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Пасажири допускатимуться в ці поїзди виключно у захисних масках, нагадують в Укрзалізниці.
Вимірювання температури тіла здійснюватиметься під час перевірки квитків.
Як відомо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.