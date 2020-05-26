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Факти / Україна

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з 1 червня

Купити квитки на потяги, які почнуть курсувати Україною з 1 червня, вже можна через онлайн-сервіси.

Залізничні каси відкриються 27 травня.

Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять поїздів Інтерсіті+:

  • №721/722 та №726/725 – Київ-Харків;
  • №763/764 – Київ-Одеса;
  • №711/712 – Київ-Костянтинівка;
  • №740/739 – Київ-Кривий Ріг.

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Пасажири допускатимуться в ці поїзди виключно у захисних масках, нагадують в Укрзалізниці.

Вимірювання температури тіла здійснюватиметься під час перевірки квитків.

Як відомо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.

Фото: Dreamstime

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