Купити квитки на потяги, які почнуть курсувати Україною з 1 червня, вже можна через онлайн-сервіси.

Залізничні каси відкриються 27 травня.

Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять поїздів Інтерсіті+:

№721/722 та №726/725 – Київ-Харків;

№763/764 – Київ-Одеса;

№711/712 – Київ-Костянтинівка;

№740/739 – Київ-Кривий Ріг.

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Пасажири допускатимуться в ці поїзди виключно у захисних масках, нагадують в Укрзалізниці.

Вимірювання температури тіла здійснюватиметься під час перевірки квитків.

Як відомо, відповідно до рішення Кабінету міністрів про вихід із карантину залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня.