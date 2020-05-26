Укрзализныця обьявила об увольнении директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева за домашнее насилие.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором мужчина, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

— Все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей, — говорится в сообщении Укрзализныци.

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При этом и.о. члена правления Укрзализныци, директор по инфраструктуре Роман Веприцкий заявил, что увольнение Рязанцева для него стало новостью, ведь топ-менеджер во вторник присутствовал на производственном совещании.

Напомним, в КГГА отчитались о количестве обращений по домашнему насилию в Киеве.

Фото: Stopcor.ua