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Факты / Украина

За видео, где якобы он бьет женщину: Укрзализныця уволила топ-менеджера

Укрзализныця обьявила об увольнении директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева за домашнее насилие.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором мужчина, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

— Все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей, — говорится в сообщении Укрзализныци.

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При этом и.о. члена правления Укрзализныци, директор по инфраструктуре Роман Веприцкий заявил, что увольнение Рязанцева для него стало новостью, ведь топ-менеджер во вторник присутствовал на производственном совещании.

Напомним, в КГГА отчитались о количестве обращений по домашнему насилию в Киеве.

Фото: Stopcor.ua

Источники: Интерфакс-Украина, Укрзализныця

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