В онлайн-магазині IKEA в Україні ціни на товари вищі, ніж у сусідніх державах, через низку факторів.

Серед них – обсяги, імпортні мита, коливання валюти та транспортні витрати.

Також на кінцеву вартість товарів впливають поточні ринкові умови у країні.

– Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб у майбутньому запропонувати нижчі ціни на нашу продукцію та послуги, – запевнили у компанії.

На польському сайті IKEA матрац Ховог коштує майже 5,7 тис. грн, на російському – 3,6 тис. грн, а в Україні – 6,5 тис грн.

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Ціни на невеликі предмети вжитку, зокрема на декор, в онлайн-магазині IKEA в Україні не дуже відрізняються від тих, що у магазинах сусідніх держав.

Нагадаємо, що напередодні компанія IKEA в Україні заявила, що призупиняє роботу інтернет-магазину.

Шведська компанія обмежила можливість оформлювати замовлення, оскільки не встигала їх обробляти.

В IKEA заявили, що наразі опрацьовуватимуть лише зареєстровані замовлення і намагатимуться якнайшвидше відновити роботу сайту.

Джерело: The Page