VIP-камеры в тюрьмах: сколько стоят и какие условия

Отечественные СИЗО находятся преимущественно в ужасном состоянии, в камерах ободранные стены, плесень и металлические нары. Впрочем, теперь ужасы тюремного срока можно скрасить отсидкой в ​​VIP-апартаментах. Но за это придется изрядно потрясти кошельком.

Правда платить придется не в тюремный общак, а государству — по официальной смете.

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Во Львовском изоляторе уже существует первая и пока единственная платная камера с повышенным комфортом. Здесь все как в нормальном отеле, оснащена даже собственная кухня. Также есть своя душевая с горячей водой, что для СИЗО — просто роскошь.

Заехать в такие апартаменты сможет любой. Сутки пребывания обойдутся в 1 тыс. грн, месяц — 4 тыс. грн. Совсем скоро улучшить за деньги можно будет не только условия, а и тюремный рацион.

Улучшенные же камеры от Минюста появляются уже по всей Украине. В Киеве камеры для денежной публики еще боле роскошные за львовские, но и расценки — выше.

Лукьяновское СИЗО — это настоящая крепость, которую построили еще во времена царствования Екатерины II, поэтому и быт здесь соответствующий.

Камерами для содержания людей такое даже трудно назвать. Впрочем, здешние сидельцы на условия не жалуются, поскольку говорить о проблемах перед администрацией в изоляторе не принято.

За сутки пребывания в роскошной камере на Лукьяновке просят 2 тыс. грн. Такая же стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в центре города с завтраком.

Есть здесь камеры на четверых, трех и двух заключенных. Цена от количества не меняется, платит каждый по отдельности. Забронировать камеру можно в порядке очереди, чтобы в администрации СИЗО не было соблазна улучшить жизнь тех, кто даст больше денег.

В элитных камерах тщательно упакованы полотенца, бутилированная вода, кухонные принадлежности и даже кондиционер.

Но даже громкое имя за решеткой иногда не всегда помогает. Этот урок хорошо усвоил Роман Насиров — экс-глава Государственной фискальной службы.

Следователи НАБУ его обвиняли в якобы необоснованных налоговых преференциях компании бывшего нардепа Онищенко.

Суд над Насировом напоминал телевизионное шоу. Со скорой, медицинскими каталками и знаменитым клетчатым ​​одеялом.

В Лукьяновке, как уверяет Насиров, он никаких VIP-камер в глаза не видел, а питался тем, что давали.

Министр юстиции признается, что выкручиваться стараются не от хорошей жизни. Все из-за недостатка финансирования пенитенциарной системы. Деньги, вырученные от улучшенных камер, обещают пустить на благое дело.

Правда такое улучшение условий для избранных, как говорят правозащитники, — противоречит закону. Адвокат Сергей Костыра акцентирует, что это украинское ноу-хау. Подобных бонусов в государственных тюрьмах США и Евросоюза просто не существует.

Улучшенные камеры возможны только в частных тюрьмах, но в Украине таких еще не построили.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что готов принимать некоторых украинских заключенных на работу.