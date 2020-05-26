VIP-камери у тюрмах: скільки коштують та які умови

Вітчизняні СІЗО знаходяться переважно у жахливому стані, у камерах обдерті стіни, пліснява та металеві нари. Втім тепер жахіття тюремного терміну можна скрасити відсидкою у VIP-апартаментах. Але за це доведеться добряче потрусити гаманцем.

Щоправда платити доведеться не до тюремного общака, а державі – за офіційним кошторисом.

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У Львівському ізоляторі вже існує перша і поки що єдина платна камера із підвищеним комфортом. Тут усе як у нормальному готелі, оснащена навіть власна кухня. Також є своя душова із гарячою водою, що для СІЗО – просто розкіш.

Заїхати у такі апартаменти зможе будь-хто. Доба перебування обійдеться у 1 тис. грн, місяць – 4 тис. грн. Зовсім скоро покращити за гроші можна буде не лише умови, а і тюремний раціон.

Покращені ж камери від Мінюсту з’являються вже по всій Україні. У Києві камери для грошовитої публіки ще розкішніші за львівські, але і розцінки – вищі.

Лук’янівське СІЗО – це справжня фортеця, яку збудували ще за часів царювання Катерини ІІ, тож і побут тут відповідний.

Камерами для утримання людей таке навіть важко назвати. Втім тутешні сиділці на умови не нарікають, оскільки говорити про проблеми перед адміністрацією в ізоляторі не прийнято.

За добу перебування у розкішній камері на Лук’янівці просять 2 тис. грн. Така ж вартість проживання в чотиризірковому готелі в центрі міста зі сніданком.

Є тут камери на чотирьох, трьох та двох ув’язнених. Ціна від кількості не змінюється, платить кожен окремо. Забронювати камеру можна в порядку черги, щоб в адміністрації СІЗО не було спокуси покращити життя тих, хто дасть більше грошей.

В елітних камерах ретельно запаковані рушники, бутильована вода, кухонне приладдя та навіть кондиціонер.

Та навіть гучне ім’я за гратами інколи не завжди допомагає. Цей урок добре засвоїв Роман Насіров – екс-голова Державної фіскальної служби.

Слідчі НАБУ його звинувачували у начебто безпідставних податкових преференціях компанії колишнього нардепа Онищенка.

Суд над Насіровим нагадував телевізійне шоу. Із швидкою, медичними каталками та славнозвісною картатою ковдрою.

У Лук’янівці, як запевняє Насіров, він ніяких VIP-камер в очі не бачив, а харчувався тим що давали.

Міністр юстиції зізнається, що викручуватись намагаються не від хорошого життя. Усе через нестачу фінансування пенітенціарної системи. Гроші, виручені від покращених камер, обіцяють пустити на благу справу.

Щоправда таке поліпшення умов для обраних, як кажуть правозахисники, – суперечить закону. Адвокат Сергій Костира акцентує, що це українське ноу-хау. Подібних бонусів в державних тюрмах США та Євросоюзу просто не існує.

Покращені камери можливі лише в приватних в’язницях, але в Україні таких ще не збудували.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що готовий брати деяких українських ув’язнених на роботу.