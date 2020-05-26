Верховный суд хочет обратиться в Конституционный суд относительно обжалования карантина, введенного Кабмином из-за пандемии коронавируса в Украине.

В постановлении говорится, что именно судьи больше всего пострадали из-за сокращения заработных плат госслужащим на период карантина.

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В документе говорится о законности на ограничение предпринимательской деятельности, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу.

— Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является легитимной целью. В то же время актуальные комментарии представителей органов власти свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопутствовала каждой из таких ограничительных мер, — говорится в проекте.

В качестве примера приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко о закрытии парков и опрыскивании дорог, что имело психологическое воздействие, а не эпидемиологическое.

В документе также отмечается об уменьшении размера судейского вознаграждения, заработных плат госслужащим, представителям правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов до окончания карантина.

Из-за введения карантина госслужащие и работники правоохранительных органов потеряли от 5% до 30% от установленного размера зарплаты. Судьи потеряли от 50% до 85% от исходного уровня денежного вознаграждения.

Верховный суд соберется на пленум 29 мая, где будет решать принятие этого постановления. Также ВС просить Конституционный Суд рассмотреть его безотлагательно.

Ранее Факты ICTV сообщали, что карантин в Украине продлили до 22 июня. С 11 мая начало работать ослабление карантина.