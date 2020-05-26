Верховний Суд хоче звернутись до Конституційного суду щодо оскарження карантинних обмежень, введених Кабміном через пандемію коронавірусу в Україні.

У поданні йдеться, що саме судді найбільше постраждали через скорочення заробітних плат держслужбовцям на період карантину.

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У документі йдеться про законність на обмеження підприємницької діяльності, роботи закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон.

– Критерієм виправданості втручання держави у права людини, обмеження прав і свобод, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, є переслідування легітимної мети. Водночас, коментарі представників органів влади свідчать про те, що наведена вище легітимна мета не супроводжувала кожну з таких обмежувальних заходів, – йдеться у проекті.

Як приклад наводиться заява головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про закриття парків та обприскування доріг, що мало психологічний вплив, а не епідеміологічний.

У документі також зазначається про зменшення розміру суддівської винагороди, заробітних плат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподаткованих мінімумів до закінчення карантину.

Через введення карантинних обмежень держслужбовці та працівники правоохоронних органів втратили від 5% до 30% від встановленого розміру зарплати. Судді втратили від 50% до 85% від початкового рівня грошової винагороди.

Верховний Суд збереться на пленум 29 травня, де вирішуватиме ухвалення цього подання. Також ВС проситиме Конституційний Суд розглянути його невідкладно.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що карантин в Україні продовжили до 22 червня. З 11 травня почало працювати послаблення карантинних обмежень.