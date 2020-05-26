Укрзалізниця оголосила про звільнення директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева за домашнє насильство.

Раніше в інтернеті опублікували відео, на якому чоловік, схожий на Рязанцева, б’є жінку.

– Усі співробітники компанії повинні дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

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Водночас в.о. члена правління Укрзалізниці, директор з інфраструктури Роман Веприцький заявив, що звільнення Рязанцева для нього стало новиною, адже топ-менеджер у вівторок був присутній на виробничій нараді.

Нагадаємо, у КМДА відзвітували про кількість звернень щодо домашнього насильства у Києві.

Фото: Stopcor.ua