PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

За відео, де нібито він б’є жінку: Укрзалізниця звільнила топ-менеджера

Укрзалізниця оголосила про звільнення директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева за домашнє насильство.

Раніше в інтернеті опублікували відео, на якому чоловік, схожий на Рязанцева, б’є жінку.

– Усі співробітники компанії повинні дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Читайте: Зґвалтування у Кагарлику: суд обрав запобіжний захід підозрюваному Сулимі

Водночас в.о. члена правління Укрзалізниці, директор з інфраструктури Роман Веприцький заявив, що звільнення Рязанцева для нього стало новиною, адже топ-менеджер у вівторок був присутній на виробничій нараді.

Нагадаємо, у КМДА відзвітували про кількість звернень щодо домашнього насильства у Києві.

Фото: Stopcor.ua

Джерела: Інтерфакс-Україна, Укрзалізниця

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх