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Факты / Украина / Общество

Карантин не привел ко всплеску домашнего насилия в Киеве — КГГА

Всплеска домашнего насилия в Киеве в период введения ограничительных мер из-за коронавируса не произошло, отчиталась заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

С начала года правоохранители получили более 7 285 обращений. За это время от домашнего насилия пострадали 6 668 женщин и 617 мужчин. Против злоумышленников зафиксированы 1 260 запретительных предписаний и составлены 2 353 административных протоколов.

— Но стоит понимать, что увеличение количества обращений не означает большего количества случаев. Просто об этом стали активнее говорить, и тема перестала быть запретной, — отметила Хонда.

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В КГГА напомнили, что в Киеве работает круглосуточная служба Телефона доверия (044-272-15-00 — с мобильного и 15-00 — со стационарного телефона).

Напомним, в некоторых странах ЕС уровень домашнего насилия вырос через неделю после введения карантина.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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