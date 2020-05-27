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Факты / Украина / Общество

Авиасообщение откроют 15 июня, на авто въехать в Украину можно сейчас

В Украине планируют возобновить авиасообщение с 15 июня 2020 года, а вот пересечь украинскую границу на автомобиле можно уже сейчас.

Об этом на брифинге 27 мая заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

— Согласно плану выхода из карантина, авиасообщение восстанавливается с 15 июня… Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодня не существует никаких ограничений, — уточнил Максим Степанов.

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По словам Степанова, когда человек возвращается в Украину, он должен оставаться на самоизоляции, она длится 14 дней. Прибывший должен установить на своем смартфоне приложение Дія.

Напомним, по состоянию на 27 мая 2020 года в Украине снова упал прирост больных коронавирусом, за сутки заболел 321 украинец.

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