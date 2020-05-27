После резкого роста количества новых больных коронавирусом, в Украине снова зафиксировали уменьшение этого показателя. По состоянию на среду, 27 мая 2020 года, в Украине 21 905 человек болеют Covid-19, за сутки — 321 новый случай.
По информации Минздрава Украины, от вируса в стране умерли 658 человек, а вот побороть инфекцию и выздороветь удалось 7 995 пациентам.
За минувшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 — выздоровели.
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Всего в стране фиксируют 54885 подозрений на Covid-19.
За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой области (43 человека), Ровенской области (39 человек) и Киеве (29 человек).
Количество больных коронавирусом в областях страны и столице:
- В Винницкой области — 932;
- В Волынской области — 814;
- В Днепропетровской области — 905;
- В Донецкой области — 155;
- В Житомирской области — 660;
- В Закарпатской области — 1 104;
- В Запорожской области — 420;
- В Ивано-Франковской области — 1 327;
- В Кировоградской области — 489;
- В Киеве — 2 739;
- В Киевской области — 1 474;
Во Львовской области — 1 443;
- В Луганской области — 45;
- В Николаевской области — 281;
- В Одесской области — 853;
- В Полтавской области — 267;
- В Ровенской области — 1 514;
- В Сумской области — 166;
- В Тернопольской области — 1 126;
- В Харьковской области — 959;
- В Херсонской области — 177;
- В Хмельницкой области — 381;
- В Черновицкой области — 3 144;
- В Черкасской области — 393;
- В Черниговской области — 137.
Областные центры страны, где украинцы серьезнее всего относятся к соблюдению самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 37,97%;
- Черновцы — 35,15%;
- Киев — 34,48%;
- Львов — 32,45%;
- Ужгород — 31,35%.
Напомним, вчера, 26 мая 2020 года, в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев Covid-19 после нескольких дней снижения этого показателя, за сутки заболели 339 человек. Всего в стране обнаружили 21 584 случая инфицирования вирусом, за все время пандемии 7 575 украинцев выздоровели, 644 — умерли.