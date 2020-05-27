После резкого роста количества новых больных коронавирусом, в Украине снова зафиксировали уменьшение этого показателя. По состоянию на среду, 27 мая 2020 года, в Украине 21 905 человек болеют Covid-19, за сутки — 321 новый случай.

По информации Минздрава Украины, от вируса в стране умерли 658 человек, а вот побороть инфекцию и выздороветь удалось 7 995 пациентам.

За минувшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 — выздоровели.

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Всего в стране фиксируют 54885 подозрений на Covid-19.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой области (43 человека), Ровенской области (39 человек) и Киеве (29 человек).

Количество больных коронавирусом в областях страны и столице:

В Винницкой области — 932;

В Волынской области — 814;

В Днепропетровской области — 905;

В Донецкой области — 155;

В Житомирской области — 660;

В Закарпатской области — 1 104;

В Запорожской области — 420;

В Ивано-Франковской области — 1 327;

В Кировоградской области — 489;

В Киеве — 2 739;

В Киевской области — 1 474;

Во Львовской области — 1 443;

Во Львовской области — 1 443; В Луганской области — 45;

В Николаевской области — 281;

В Одесской области — 853;

В Полтавской области — 267;

В Ровенской области — 1 514;

В Сумской области — 166;

В Тернопольской области — 1 126;

В Харьковской области — 959;

В Херсонской области — 177;

В Хмельницкой области — 381;

В Черновицкой области — 3 144;

В Черкасской области — 393;

В Черниговской области — 137.

Областные центры страны, где украинцы серьезнее всего относятся к соблюдению самоизоляции:

Ивано-Франковск — 37,97%; Черновцы — 35,15%; Киев — 34,48%; Львов — 32,45%; Ужгород — 31,35%.

Напомним, вчера, 26 мая 2020 года, в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев Covid-19 после нескольких дней снижения этого показателя, за сутки заболели 339 человек. Всего в стране обнаружили 21 584 случая инфицирования вирусом, за все время пандемии 7 575 украинцев выздоровели, 644 — умерли.