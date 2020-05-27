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Факты / Украина

В Украине снова упал прирост больных Covid-19, за сутки — 321 новый случай

После резкого роста количества новых больных коронавирусом, в Украине снова зафиксировали уменьшение этого показателя. По состоянию на среду, 27 мая 2020 года, в Украине 21 905 человек болеют Covid-19, за сутки — 321 новый случай.

По информации Минздрава Украины, от вируса в стране умерли 658 человек, а вот побороть инфекцию и выздороветь удалось 7 995 пациентам.

За минувшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 — выздоровели.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего в стране фиксируют 54885 подозрений на Covid-19.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой области (43 человека), Ровенской области (39 человек) и Киеве (29 человек).

Количество больных коронавирусом в областях страны и столице:

  • В Винницкой области — 932;
  • В Волынской области — 814;
  • В Днепропетровской области — 905;
  • В Донецкой области — 155;
  • В Житомирской области — 660;
  • В Закарпатской области — 1 104;
  • В Запорожской области — 420;
  • В Ивано-Франковской области — 1 327;
  • В Кировоградской области — 489;
  • В Киеве — 2 739;
  • В Киевской области — 1 474;
    Во Львовской области — 1 443;
  • В Луганской области — 45;
  • В Николаевской области — 281;
  • В Одесской области — 853;
  • В Полтавской области — 267;
  • В Ровенской области — 1 514;
  • В Сумской области — 166;
  • В Тернопольской области — 1 126;
  • В Харьковской области — 959;
  • В Херсонской области — 177;
  • В Хмельницкой области — 381;
  • В Черновицкой области — 3 144;
  • В Черкасской области — 393;
  • В Черниговской области — 137.

Областные центры страны, где украинцы серьезнее всего относятся к соблюдению самоизоляции:

  1. Ивано-Франковск — 37,97%;
  2. Черновцы — 35,15%;
  3. Киев — 34,48%;
  4. Львов — 32,45%;
  5. Ужгород — 31,35%.

Напомним, вчера, 26 мая 2020 года, в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев Covid-19 после нескольких дней снижения этого показателя, за сутки заболели 339 человек. Всего в стране обнаружили 21 584 случая инфицирования вирусом, за все время пандемии 7 575 украинцев выздоровели, 644 — умерли.

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