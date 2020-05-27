Коронавірус у транспорті розповсюджується на 7 метрів – вчені

Американські вчені з Орегонського університету продемонстрували, як легко коронавірус поширюється у метро.

Відео, змодельоване за допомогою програми MSC Software, показує, як інфікована людина у громадському транспорті розносить вірус.

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Вчені наголосили, що інфікування відбувається за звичайної розмови з сусідом, який заражений на Covid-19.

Під час звичайного чхання хмара інфікованих крапель розповсюджується до 7 метрів. Але під час розмови чи дихання краплі розлітаються на більший радіус. Далі вірус розноситься ще швидше, адже осідає на поверхню, до якої доторкаються пасажири.

Вчені наголошують, що завжди потрібно тримати дистанцію у громадському транспорті, носити захисну маску та користуватись антисептиком чи мити руки після поїздок.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 27 травня 2020 року в Україні 21 905 осіб хворіють на Covid-19, за добу – 321 новий випадок. Після різкого зростання кількості нових хворих на коронавірус в Україні знову зафіксували зменшення показника.

Джерело: Metro