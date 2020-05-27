Германия отказала в экстрадиции Онищенко в Украине

Немецкий Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции народного депутата Украины VIII созыва Александра Онищенко.

Главной причиной стало отсутствие гарантий надлежащего содержания подсудимого в украинской тюрьме.

Судьи также сообщили, что украинская сторона не предоставила полного ответа на их запрос относительно тех условий, которые будут предоставлены Онищенко по прибытию домой.

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В Украине Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Рассмотрение этого дела Высший антикоррупционный суд Украины начал 13 мая.

Немецкая полиция по запросу НАБУ арестовала Александра Онищенко в конце ноября 2019 года, после чего началось рассмотрение решение о его экстрадиции. В феврале Онищенко попросил политического убежища в Германии. Главными причинами стали нечеловеческие условия содержания в украинских СИЗО и влияние Петра Порошенко.