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Факти / Україна

Німеччина відмовила в екстрадиції Онищенка в Україну

Німецький Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив у екстрадиції народного депутата України VIII скликання Олександра Онищенка.

Головною причиною стала відсутність гарантій щодо належного утримання підсудного в українській тюрмі.

Судді також повідомили, що українська сторона не надала повної відповіді на їхній запит стосовно тих умов, які буде надано Онищенку після екстрадиції.

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В Україні Олександра Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу.

Розгляд цієї справи Вищий антикорупційний суд України розпочав 13 травня.

Німецька поліція за запитом НАБУ заарештувала Олександра Онищенка наприкінці листопаду 2019 року, після чого розпочався розгляд рішення щодо його екстрадиції. Вже у лютому Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині. Головними причинами стали нелюдські умови утримання в українських СІЗО та вплив Петра Порошенка.

Джерело: Deutsche Welle

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