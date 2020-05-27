Цены на газ летом продолжат падать — Нафтогаз

Из-за падения цен на европейских хабах поставки российского газа за рубеж оказались ниже себестоимости.

Также есть большая вероятность убытков всех газовых компаний в Украине летом, заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Цена газа в Украине снизилась вдвое — в январе за 100 куб. м цена была 586 грн, а в мае — 294 грн.

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— Есть большая вероятность, что тенденция снижения цены будет продолжаться и в дальнейшем. Это зависит от формирования цены газа в Европе. Если цена действительно достигнет в июне и июле сверхнизкого уровня и этот он продержится долго, есть вероятность, что все газовые компании страны покажут убытки, — заявил он.

По оценке главы Нафтогаза, тенденции на европейских рынках вызваны избыточной пропозицией сжиженного природного газа LNG, который поступает из Америки в ЕС.

Второй фактор — пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление.

Как писали Факты ICTV, ыз США в Украине могут начать поставлять сжиженный газ. Кабмин согласовал проект меморандума о сотрудничестве с американской компанией Louisiana natural gas Exports.

Источник: UA: Перший