Ранее в КГГА заявили, что пляжный сезон откроют с 1 июня, однако пока некоторые факторы откладывают эту дату.

Главный санитарный врач столицы Олег Рубан отметил, что погреться под солнышком на пляжах Киева жители города смогут не ранее 7 июня.

— Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований пляжам выдадут санитарный паспорт. Без этого документа они не могут начать работу, — отметил санврач Киева.

Работа служб продлится 7-10 дней, поэтому при наиболее благоприятных условий открытия пляжей состоится 7-10 июня, но не в первый день лета как говорилось ранее.

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Лабораторные испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, выполнят еще позже, потому что воду можно тестировать только при температуре 17º-18º. Сейчас температура составляет 13º-14º.

— Только тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды в фонтанчиках. Тогда мы сможем говорить об открытии пляжей в официальном режиме, — добавил врач.

Напомним, в связи со вторым этапом ослабления карантина мэр Киева Виталий Кличко позволил с 1 июня возобновить работу детских садов, ДЮСШ и начать пляжный сезон.