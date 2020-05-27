Раніше у КМДА заявили, що пляжний сезон відкриють з 1 червня, однак наразі деякі фактори відтерміновують його початок.

Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан наголосив, що погрітися під сонечком на пляжах Києва жителі міста зможуть не раніше 7 червня.

– Держспоживслужба і Управління з надзвичайних ситуацій наразі проводять обстеження 14 пляжних зон столиці. Зокрема, дна водойм та питної води. За результатами досліджень пляжам видадуть санітарний паспорт. Без цього документа вони не можуть почати роботу, – зазначив санлікар Києва.

Робота служб триватиме 7-10 днів, тому за найбільш сприятливих умов відкриття пляжів відбудеться 7-10 червня, але не в перший день літа як говорилося раніше.

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А лабораторні випробування води у водоймах, зокрема, у Дніпрі, виконають ще пізніше, бо воду у водойомі можна тестувати тільки при температурі 17º-18º. Нині температура становить 13º-14º.

– Тільки тоді ми зможемо провести лабораторне дослідження води і піску, а також питної води у фонтанчиках. Тоді можемо говорити про відкриття пляжів у офіційному режимі, – додав лікар.

Нагадаємо, у зв’язку із другим етапом послаблення карантину мер Києва Віталій Кличко дозволив з 1 червня відновити роботу дитячих садків, ДЮСШ та почати пляжний сезон.