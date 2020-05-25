Ослабление карантина в Киеве с 1 июня: откроют пляжи, детсады и спортзалы

В Киеве с 1 июня могут заработать детско-юношеские спортивные школы и пляжи.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-конференции.

— С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры кроме бассейнов, детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов, — сообщил Кличко.

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В то же время, восстанавливать работу детских секций и лагерей в столице пока не будут.

— Готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. Следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это — перспектива июля, не раньше. О детских секциях — восстановление их работы запланировано на сентябрь, — добавил Кличко.

Решение об открытии детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях примут отдельно.

— Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем разрешить уже до конца этой недели. Но детские развлекательные зоны пока работать не будут, — подчеркнул городской голова.

Напомним, в Киеве количество новых случаев коронавируса резко пошло на убыль.

По состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболели 29 киевлян.