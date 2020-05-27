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Факты / Украина / Общество

К открытию летнего сезона в Киеве готовят 14 пляжей

Коммунальное предприятие Плесо готовит к открытию в Киеве 14 пляжей и 18 зон отдыха.

По словам начальника службы содержания водных объектов предприятия Андрея Логвиненко, сейчас уже направили соответствующее письмо в Госпродпотребслужбу, чтобы перед самым открытием пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях.

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Он также добавил, что организация готова открывать зоны отдыха и ждет дополнительных обследований ГСЧС и Госпродпотребслужбы.

Именно они должны засвидетельствовать, что пляжи прошли проверку и являются безопасными для посетителей.

Напомним, ранее стало известно, что пляжи в Киеве и зоны отдыха могут заработать с 1 июня.

Источник: Общественное радио

Фото: Dreamstime

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