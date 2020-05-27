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Факты / Украина / Общество

Продажа билетов на поезда будет открываться за 90 дней до даты отправления — Криклий

С 1 июня купить билет на поезд Укрзализныци можно будет минимум за 90 дней до даты отправления.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Таким образом Укрзализныця сможет заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки, — говорится в заявлении.

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Ранее доступ к бронированию и покупке билетов открывался за 45-60 дней до поездки.

— Соответствующие нормы безопасности остаются в приоритете. Это масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса, — добавил министр.

В рамках восстановления движения железнодорожного транспорта была открыта продажа билетов на 14 поездов, 5 из которых — Интерсити +.

Напомним, открытие продажи билетов на поезда Укрзализныци состоится 1 июня. Факты ICTV публиковали список и маршруты первых поездов, которые заработают после ослабления карантина.

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