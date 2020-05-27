Укрзализныця открыла кассы на вокзалах

27 мая Укрзализныця возобновила работу железнодорожных билетных касс.

С 8.00 они открылись на всех вокзалах страны.

— Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами установили антисептики, — сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

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По его словам, для соблюдения социальной дистанции между пассажирами на вокзалах сотрудники нанесли разметку. Пассажирам без масок билеты продавать не будут, уточнил Иван Юрик.

Ранее мы писали, что 26 мая Укрзализныця открыла онлайн-продажу билетов на поезда, которые начнут курсировать с 1 июня. С этого дня можно было купить билеты на пять поездов Интерсити+. Позже в продаже появились билеты еще на девять поездов по Украине.