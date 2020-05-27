З 1 червня купити квиток на потяг Укрзалізниці можна буде щонайменше за 90 днів до дати відправлення.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Таким чином Укрзалізниця зможе завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки, – йдеться у заяві.

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Раніше доступ до бронювання та купівлі квитків надавався за 45-60 днів до поїздки.

– Належні норми безпеки залишаються в пріоритеті. Це масочний режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекція вагонів до та після кожного рейсу, – додав міністр.

У рамках відновлення руху залізничного транспорту було відкрито продаж квитків на 14 поїздів, 5 з яких – Інтерсіті+.

Нагадаємо, відкриття продажу квитків на поїзди Укрзалізниці відбудеться 1 червня. Факти ИСТВ публікували список і маршрути перших потягів, які запрацюють після послаблення карантину.