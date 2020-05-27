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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на девять поездов (СПИСОК)

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

В обновленный список вошли направления:

  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №105/106 Киев-Одесса;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты пока можно приобрести онлайн.

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В Укрзализныце напомнили, что пассажиров будут пускать в поезд только в защитных масках. Также всем будут измерять температуру во время посадки в вагон.

Напомним, вечером 26 мая Укрзализныця открыла продажу билетов на первые пять поездов с 1 июня.

Источник: Укрзализныця

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