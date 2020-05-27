Укрзализныця открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

В обновленный список вошли направления:

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№105/106 Киев-Одесса;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты пока можно приобрести онлайн.

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В Укрзализныце напомнили, что пассажиров будут пускать в поезд только в защитных масках. Также всем будут измерять температуру во время посадки в вагон.

Напомним, вечером 26 мая Укрзализныця открыла продажу билетов на первые пять поездов с 1 июня.