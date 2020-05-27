Укрзализныця открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
В обновленный список вошли направления:
- №8/7 Одесса-Харьков;
- №20/19 Лисичанск-Киев;
- №53/54 Днепр-Одесса;
- №63/64 Харьков-Киев;
- №105/106 Киев-Одесса;
- №791/792 Киев-Кременчуг;
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
- №125/126 Киев-Константиновка;
- №10/9 Киев-Мариуполь.
Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты пока можно приобрести онлайн.
Читайте: Железнодорожное сообщение восстановят ранее 1 июня — Криклий
В Укрзализныце напомнили, что пассажиров будут пускать в поезд только в защитных масках. Также всем будут измерять температуру во время посадки в вагон.
Напомним, вечером 26 мая Укрзализныця открыла продажу билетов на первые пять поездов с 1 июня.