Укрзалізниця відкрила каси на вокзалах

27 травня Укрзалізниця відновила роботу залізничних квиткових кас.

З 8.00 вони відкрилися на всіх вокзалах країни.

– Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами встановили антисептики, – повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

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За його словами, для дотримання соціальної дистанції між пасажирами на вокзалах співробітники нанесли розмітку. Пасажирам без масок квитки не продаватимуть, уточнив Іван Юрик.

Раніше ми писали, що 26 травня Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків на поїзди, які курсуватимуть з 1 червня. З цього дня можна було придбати квитки на п’ять поїздів Інтерсіті+. Пізніше в продажу з’явилися квитки ще на дев’ять поїздів Україною.