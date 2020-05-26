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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Железнодорожное сообщение восстановят раньше 1 июня — Криклий

Правительство решило не ждать начала третьей волны ослабления карантина, которая стартует 1 июня, и планирует возобновить железнодорожное сообщение в Украине раньше, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из каналов.

По его словам, поезда пустят уже на этой неделе, но дату не уточнил.

Только сказал, что речь идет обо всех типах поездов — электричках, дальнего следования, ночных и скоростных экспрессах.

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Криклий отметил, что украинцы смогут планировать поездки на юг и за границу.

А билеты на поезда в среду или четверг появятся в кассах, цены поднимать не будут.

Відновлення роботи транспорту

Напомним, согласно решению о выходе из карантина, которое приняло правительство, железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня, а билеты на поезда Укрзализныци начнут продавать, когда во все областях будет благоприятная эпидемическая ситуация.

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