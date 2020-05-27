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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев’ять потягів (СПИСОК)

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев’ять потягів далекого сполучення, які вирушать в рейси з 1 червня.

До оновленого списку увійшли напрямки:

  • №8/7 Одеса-Харків;
  • №20/19 Лисичанськ-Київ;
  • №53/54 Дніпро-Одеса;
  • №63/64 Харків-Київ;
  • №105/106 Київ-Одеса;
  • №791/792 Київ-Кременчук;
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка;
  • №125/126 Київ-Костянтинівка;
  • №10/9 Київ-Маріуполь.

Відповідно до постанови Кабміну, продаж квитків відкрито на 50% місць, крім потяга №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн.

Читайте: Залізничне сполучення відновлять раніше 1 червня – Криклій

В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів пускатимуть у потяг тільки в захисних масках. Також всім вимірюватимуть температуру під час посадки до вагону.

Нагадаємо, ввечері 26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перших п’ять потягів з 1 червня.

Джерело: Укрзалізниця

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