Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев’ять потягів далекого сполучення, які вирушать в рейси з 1 червня.
До оновленого списку увійшли напрямки:
- №8/7 Одеса-Харків;
- №20/19 Лисичанськ-Київ;
- №53/54 Дніпро-Одеса;
- №63/64 Харків-Київ;
- №105/106 Київ-Одеса;
- №791/792 Київ-Кременчук;
- №81/82 Харків-Новоолексіївка;
- №125/126 Київ-Костянтинівка;
- №10/9 Київ-Маріуполь.
Відповідно до постанови Кабміну, продаж квитків відкрито на 50% місць, крім потяга №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн.
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В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів пускатимуть у потяг тільки в захисних масках. Також всім вимірюватимуть температуру під час посадки до вагону.
Нагадаємо, ввечері 26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перших п’ять потягів з 1 червня.