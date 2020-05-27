Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев’ять потягів далекого сполучення, які вирушать в рейси з 1 червня.

До оновленого списку увійшли напрямки:

№8/7 Одеса-Харків;

№20/19 Лисичанськ-Київ;

№53/54 Дніпро-Одеса;

№63/64 Харків-Київ;

№105/106 Київ-Одеса;

№791/792 Київ-Кременчук;

№81/82 Харків-Новоолексіївка;

№125/126 Київ-Костянтинівка;

№10/9 Київ-Маріуполь.

Відповідно до постанови Кабміну, продаж квитків відкрито на 50% місць, крім потяга №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн.

Читайте: Залізничне сполучення відновлять раніше 1 червня – Криклій

В Укрзалізниці нагадали, що пасажирів пускатимуть у потяг тільки в захисних масках. Також всім вимірюватимуть температуру під час посадки до вагону.

Нагадаємо, ввечері 26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перших п’ять потягів з 1 червня.