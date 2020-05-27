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Факты / Украина

Впервые с начала пандемии в Киеве больше людей выздоровели, чем заболели

По состоянию на 12.00 27 мая в Киеве зафиксировано 2 739 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 29 человек.

За сутки выздоровели 44 человека, всего коронавирус преодолели 442 человека. Впервые с начала пандемии в Киеве больше людей выздоровели, чем заболели.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Напомним, в Украине 27 мая снова упал прирост больных Covid-19. За сутки зафиксировали 321 новый случай, в целом болеют 21 905 человек.

Выздоровели от Covid-19 уже 7 995 пациентов, умерли 658 больных.

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