Станом на 12.00 27 травня у Києві зафіксовано 2 739 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіли ще 29 осіб.

За добу одужали 44 людини, всього коронавірус подолали 442 людини. Це вперше з початку пандемії у Києві більше людей одужало, ніж захворіло.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

Захворіли:

12 жінок віком від 34 до 67 років;

14 чоловікiв віком від 35 до 99 років;

одна 9-річна дівчинка та два хлопчики віком 10 і 13 рокiв.

За минулу добу від коронавірусу померли троє людей. Усього за період пандемії – 64 летальних випадки.

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До лікарень Києва госпіталізували 10 пацієнтів. У стаціонарах міських лікарень із діагнозом коронавірус перебувають 154 пацієнти, зокрема, троє дітей.

46 хворих у важкому стані, один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, 26 травня у Києві різко зросла добова кількість хворих на Covid-19. На коронавірус за добу захворіли 58 людей.