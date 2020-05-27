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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 21 905 человек.

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Прямая трансляция
09:08 - 27 мая

На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 21 905 человек.

Винницкая область — 932

Волынская область — 814

Днепропетровская область — 905

Донецкая область — 155

Житомирская область — 660

Закарпатская область — 1104

Запорожская область — 420

Ивано-Франковская область — 1327

Кировоградская область — 489

м. Киев — 2739

Киевская область — 1474

Львовская область — 1443

Луганская область — 45

Николаевская область — 281

Одесская область — 853

Полтавская область — 267

Ровенская область — 1514

Сумская область — 166

Тернопольская область — 1126

Харьковская область — 959

Херсонская область — 177

Хмельницкая область — 381

Черновицкая область — 3144

Черкасская область — 393

Черниговская область — 137.

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Х
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08:45 - 27 мая

По данным на вечер 26 мая, за рубежом от коронавируса вылечились уже 78 граждан Украины.

За рубежом получают лечение от нового коронавируса 143 украинцев. Граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

От Covid-19 за рубежом умерли 9 украинцев.

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Х
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21:07 - 26 мая

Ровенская область из-за показателя заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня.

На сегодня регион входит в топ-3 с наибольшим количеством больных, заявил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин.

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Х
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17:24 - 26 мая

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой.

Об этом он сказал на традиционном совещании в Офисе президента 26 мая.

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Х
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17:22 - 26 мая

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях Киева сняли карантин.

Об этом 26 мая сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Х
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17:21 - 26 мая

Украины Уляна Супрун дала советы, как сделать Киевский метрополитен более безопасным для пассажиров.

Она положительно оценила разметку на полу для соблюдения социальной дистанции между киевлянами, а также плакаты с информацией и дезинфекцию поверхностей, но считает, что этого мало. По ее мнению, надо установить на станциях антисептики.

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Х
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16:54 - 26 мая

Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Они также будут информировать их о правильном ношении маски, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.

— Противостоять пандемии коронавируса — это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт болезнь, и не подвергали риску окружение, — отметил Денис Шмыгаль.

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Х
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13:12 - 26 мая

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях, в которых была вспышка коронавируса, сняли карантин, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.

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Х
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13:06 - 26 мая

На Буковине еще 18 человек заразились коронавирусом. Самому старшему больному 91 год, самому младшему — 19.

Также 12 пациентов уже выздоровели, в целом — 816.

Общее количество инфицированных в области достигло 3 101.

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Х
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12:54 - 26 мая

В Ровенской области зафиксировано 16 новых случаев коронавируса, возраст больных — от 1 до 82 лет.

Общее количество больных в области достигло 1 491, из них — 109 детей и 287 медработников.

Умерли 35 больных, преодолели коронавирус 644 человека.

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