Украинский Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших людей Украины, совокупное состояние которых составляет $31,4 млрд.

Самым богатым бизнесменом в нашей стране, по версии журнала, является горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. Его состояние в $2,8 млрд с 2013 года сократилось почти в шесть раз, отмечает Forbes.

Вторую строчку в рейтинге c состоянием в $1,4 млрд занимает владелец группы Интерпайп Виктор Пинчук.

Замыкает тройку самых богатых украинцев пятый президент Украины Петр Порошенко, состояние которого оценивается в $1,4 млрд. До этого года Порошенко на пять лет выбывал из списка долларовых миллиардеров, отмечает Forbes.

Читайте: Шесть университетов Украины попали в рейтинг лучших вузов мира

Всего в рейтинге восемь человек могут похвастаться состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов Эпицентр. Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд.

Напомним, Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку мира.

Источник: Forbes