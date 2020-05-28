Рейтинг Forbes: названо 100 найбагатших українців

Український Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших людей України, сукупні статки яких становлять $31,4 млрд.

Найбагатшим бізнесменом у нашій країні, за версією журналу, є гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов. Його статки в $2,8 млрд із 2013 року скоротилися майже в шість разів, зазначає Forbes.

Другий рядок у рейтингу зі статками в $1,4 млрд посідає власник групи Інтерпайп Віктор Пінчук.

Замикає трійку найбагатших українців п’ятий президент України Петро Порошенко, статки якого оцінюються в $1,4 млрд. До цього року Порошенко на п’ять років вибував зі списку доларових мільярдерів, зазначає Forbes.

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Загалом у рейтингу вісім осіб можуть похвалитися статками не нижче $1 млрд. Двоє займають одну сходинку – подружжя Олександр і Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів Епіцентр. Замикає список мільярдерів Ігор Коломойський з оцінкою статків в $1 млрд.

Нагадаємо, Forbes назвав найбільш високооплачувану спортсменку світу.

Джерело: Forbes