Шесть высших учебных заведений Украины попали в мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 года.
В перечень входят, в частности, вузы Киева, Харькова, Львова и Сум.
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В список лучших высших учебных заведений Украины вошли:
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — на 491 месте;
- Киевский национальный университет имени Т. Шевченко — 541;
- Харьковский политехнический институт — 651;
- Киевский политехнический институт имени Сикорского — 701;
- Сумской государственный университет — 750;
- Национальный университет Львовская политехника — 751.
Мировой рейтинг QS World University Rankings учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.
Ранее Факты ICTV писали, что МОН разработало методические рекомендации по проведению семестрового оценивания студентов, а также защите дипломных работ и сдаче аттестационных экзаменов в период карантина.
Источник: QS World University Rankings