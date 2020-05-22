Шесть высших учебных заведений Украины попали в мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 года.

В перечень входят, в частности, вузы Киева, Харькова, Львова и Сум.

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В список лучших высших учебных заведений Украины вошли:

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — на 491 месте;

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко — 541;

Харьковский политехнический институт — 651;

Киевский политехнический институт имени Сикорского — 701;

Сумской государственный университет — 750;

Национальный университет Львовская политехника — 751.

Мировой рейтинг QS World University Rankings учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.

Ранее Факты ICTV писали, что МОН разработало методические рекомендации по проведению семестрового оценивания студентов, а также защите дипломных работ и сдаче аттестационных экзаменов в период карантина.

Источник: QS World University Rankings