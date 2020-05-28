США готовятся выделить Украине $125 млн помощи за успех в реформах — СМИ

Украина может расчитывать на получение дополнительной помощи от США в размере $125 млн благодаря внедрению Киевом необходимых реформ.

Об этом Пентагон уведомил Конгресс, пишут американские СМИ со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

США отмечают прогресс в реформах в Украине, касающихся борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и усиления гражданского надзора.

Теперь США готовятся предоставить Киеву вторую половину $250 млн помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

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В рамках этой помощи партнеры должны передать Украине мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.

Напомним, недавно в Украину из США прибыла помощь с военным и медицинским оборудованием на сумму более $25 млн.