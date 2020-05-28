США готуються виділити Україні $125 млн допомоги за успіх у реформах – ЗМІ

Україна може розраховувати на отримання додаткової допомоги від США в розмірі $125 млн завдяки впровадженню Києвом необхідних реформ.

Про це Пентагон повідомив Конгрес, пишуть американські ЗМІ з посиланням на чиновника Міноборони і помічника конгресмена.

США відзначають прогрес у реформах в Україні, що стосуються боротьби з корупцією, підвищення прозорості та посилення громадянського нагляду.

Тепер США готуються надати Києву другу половину $250 млн допомоги Україні в галузі безпеки, яка була виділена Конгресом на 2020 рік.

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У рамках цієї допомоги партнери повинні передати Україні мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв’язку і два патрульних катери.

Нагадаємо, нещодавно до України зі США прибула допомога з військовим та медичним обладнанням на суму понад $25 млн.