PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

США готуються виділити Україні $125 млн допомоги за успіх у реформах – ЗМІ

Україна може розраховувати на отримання додаткової допомоги від США в розмірі $125 млн завдяки впровадженню Києвом необхідних реформ.

Про це Пентагон повідомив Конгрес, пишуть американські ЗМІ з посиланням на чиновника Міноборони і помічника конгресмена.

США відзначають прогрес у реформах в Україні, що стосуються боротьби з корупцією, підвищення прозорості та посилення громадянського нагляду.

Тепер США готуються надати Києву другу половину $250 млн допомоги Україні в галузі безпеки, яка була виділена Конгресом на 2020 рік.

Читайте: США виділили Україні $1,2 млн для боротьби з Covid-19

У рамках цієї допомоги партнери повинні передати Україні мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв’язку і два патрульних катери.

Нагадаємо, нещодавно до України зі США прибула допомога з військовим та медичним обладнанням на суму понад $25 млн.

Джерело: CNN

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка