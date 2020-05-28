Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей пока не разрешили восстановить движение.

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Не будут возобновлять межобластные маршруты пока в Тернопольской и Хмельницкой областях. Здесь разрешили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение в течение 28-30 мая.

Министр также добавил, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановлении сообщения.

Напомним, ранее Владислав Криклий сообщил, что продажу билетов на поезда будут открывать за 90 дней до даты отправления. Ранее это можно было делать за 45-60 дней до поездки.