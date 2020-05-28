Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що на сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей поки не дозволили відновити рух.

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Не відновлюватимуть міжобласні маршрути поки у Тернопільській і Хмельницькій областях. Тут дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони ухвалять рішення протягом 28-30 травня.

Міністр також додав, коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

Нагадаємо, раніше Владислав Криклій повідомив, що продаж квитків на потяги відкриватимуть за 90 днів до дати відправлення. Раніше це можна було робити за 45-60 днів до поїздки.