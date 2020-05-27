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Факты / Украина / Общество
Укрзализныця возобновляет перевозки: первые направления и кого не пустят в поезда

Укрзализныця возобновляет перевозки: первые направления и кого не пустят в поезда

Когда и по каким маршрутам начнут курсировать первые поезда Укрзализныци, где нужно покупать билеты на поезд и почему без маски вас могут выгнать из вагона, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда Укрзализныця запустит перевозки?

Официальная дата возобновления работы Укрзализныци — 1 июня.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, за время карантина во многих украинских городах проводились ремонтные работы на железной дороге, чтобы после запуска поездов люди почувствовали улучшения в качестве обслуживания.

Восстановление работы Укрзализныци происходить постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек Covid-19. Следующим этапом выхода из карантина станет восстановление следования международных поездов.

Какие поезда будут курсировать с 1 июня?

Начиная с 1 июня, в Украине начнут курсировать все типы поездов – электрички, дальнего следования, ночные и скоростные экспрессы. Маршруты поездов будут ограничиваться только территорией Украины – международное железнодорожное сообщение пока остается на карантине.

Сейчас известно о возобновлении курсирования 26 маршрутов:

  • 37/38 — Киев-Запорожье;
  • 738/737 — Киев-Запорожье;
  • 116/115 — Киев-Бердянск;
  • 136/135 — Киев-Покровск;
  • 76/75 Кривой Рог-Киев;
  • 102/101 Киев-Херсон;
  • 766/765 — Киев-Херсон;
  • 12/11 — Киев-Новоалексеевка;
  • 79/80 — Днепр-Киев;
  • 779/780 — Сумы-Киев/Винница;
  • 732/731 Киев-Запорожье;
  • 734/733 Киев-Покровск;
  • №721/722 Киев-Харьков;
  • №726/725 – Киев-Харьков;
  • №763/764 – Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог;
  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №105/106 Киев-Одесса;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь.

Как купить билет на поезд?

Жд билет на поезд можно приобрести в кассе – 27 мая свою работу возобновили все железнодорожные кассы страны.

Укрзализныця внесла некоторые изменения: отныне купить билет на поезд Укрзализныци можно будет минимум за 90 дней до даты отправления. Нововведение заработает с 1 июня.

Продажа билетов также обновили на сайте и в мобильном приложении Укрзализныци.

Изменятся ли цены на железнодорожные билеты?

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что цены на билеты Укрзализныци подниматься не будут.

Для восстановления и активизации работы железной дороги цены должны быть доступными, чтобы психологический барьер и поэтапный выход из карантина можно было преодолеть быстрее.

Отдельно Кабмин просчитывает возможность снижения тарифов на грузовые перевозки для бизнеса.

Как будут проверять в поездах?

Требования к пассажирам Укрзализныци такие:

  • во время поездки быть в медицинской маске;
  • стараться соблюдать социальное дистанцирование.

Работники Укрзализныци перед отправлением вместе с проверкой билетов будут проводить температурный скрининг. Все проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

До и после каждого выполненного рейса будет проводиться дезинфекция всех вагонов.

Кого не пустят в поезда?

Планируя свою поездку, позаботьтесь, чтобы не возникло лишних неприятностей.

В поезде вас могут не пустить, если:

  • у вас повышена температура и/или другие признаки ОРВИ;
  • вы забыли взять с собой защитную маску;
  • вы забыли взять с собой билет или купили неверный.

У каждого пассажира Укрзализныци для проверки билета должен быть при себе паспорт.

Фото: Dreamstime

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