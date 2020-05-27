Когда Укрзализныця запустит перевозки?
Официальная дата возобновления работы Укрзализныци — 1 июня.
По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, за время карантина во многих украинских городах проводились ремонтные работы на железной дороге, чтобы после запуска поездов люди почувствовали улучшения в качестве обслуживания.
Восстановление работы Укрзализныци происходить постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек Covid-19. Следующим этапом выхода из карантина станет восстановление следования международных поездов.
Какие поезда будут курсировать с 1 июня?
Начиная с 1 июня, в Украине начнут курсировать все типы поездов – электрички, дальнего следования, ночные и скоростные экспрессы. Маршруты поездов будут ограничиваться только территорией Украины – международное железнодорожное сообщение пока остается на карантине.
Сейчас известно о возобновлении курсирования 26 маршрутов:
- 37/38 — Киев-Запорожье;
- 738/737 — Киев-Запорожье;
- 116/115 — Киев-Бердянск;
- 136/135 — Киев-Покровск;
- 76/75 Кривой Рог-Киев;
- 102/101 Киев-Херсон;
- 766/765 — Киев-Херсон;
- 12/11 — Киев-Новоалексеевка;
- 79/80 — Днепр-Киев;
- 779/780 — Сумы-Киев/Винница;
- 732/731 Киев-Запорожье;
- 734/733 Киев-Покровск;
- №721/722 Киев-Харьков;
- №726/725 – Киев-Харьков;
- №763/764 – Киев-Одесса;
- №711/712 Киев-Константиновка;
- №740/739 Киев-Кривой Рог;
- №8/7 Одесса-Харьков;
- №20/19 Лисичанск-Киев;
- №53/54 Днепр-Одесса;
- №63/64 Харьков-Киев;
- №105/106 Киев-Одесса;
- №791/792 Киев-Кременчуг;
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
- №125/126 Киев-Константиновка;
- №10/9 Киев-Мариуполь.
Как купить билет на поезд?
Жд билет на поезд можно приобрести в кассе – 27 мая свою работу возобновили все железнодорожные кассы страны.
Укрзализныця внесла некоторые изменения: отныне купить билет на поезд Укрзализныци можно будет минимум за 90 дней до даты отправления. Нововведение заработает с 1 июня.
Продажа билетов также обновили на сайте и в мобильном приложении Укрзализныци.
Изменятся ли цены на железнодорожные билеты?
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что цены на билеты Укрзализныци подниматься не будут.
Для восстановления и активизации работы железной дороги цены должны быть доступными, чтобы психологический барьер и поэтапный выход из карантина можно было преодолеть быстрее.
Отдельно Кабмин просчитывает возможность снижения тарифов на грузовые перевозки для бизнеса.
Как будут проверять в поездах?
Требования к пассажирам Укрзализныци такие:
- во время поездки быть в медицинской маске;
- стараться соблюдать социальное дистанцирование.
Работники Укрзализныци перед отправлением вместе с проверкой билетов будут проводить температурный скрининг. Все проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
До и после каждого выполненного рейса будет проводиться дезинфекция всех вагонов.
Кого не пустят в поезда?
Планируя свою поездку, позаботьтесь, чтобы не возникло лишних неприятностей.
В поезде вас могут не пустить, если:
- у вас повышена температура и/или другие признаки ОРВИ;
- вы забыли взять с собой защитную маску;
- вы забыли взять с собой билет или купили неверный.
У каждого пассажира Укрзализныци для проверки билета должен быть при себе паспорт.