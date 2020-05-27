Официальная дата возобновления работы Укрзализныци — 1 июня.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, за время карантина во многих украинских городах проводились ремонтные работы на железной дороге, чтобы после запуска поездов люди почувствовали улучшения в качестве обслуживания.

Восстановление работы Укрзализныци происходить постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек Covid-19. Следующим этапом выхода из карантина станет восстановление следования международных поездов.