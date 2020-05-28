Укрзализныця с 1 июня запускает электрички в 10 областях (СПИСОК)

С 1 июня в 10 областях Украины поедут пригородные электрички, работу которых прекратили с началом карантина.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

Пригородные поезда поедут, если пассажиры будут придерживаться всех санитарных норм.

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214 електричок поедут в 10 регионах:

Харьковской области;

Полтавской области;

Луганской области;

Донецкой области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Одесской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкий — Волочиск) области.

Напомним, Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить.

Первые поезда поедут в Одессу, Харьков, Запорожье.