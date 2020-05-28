Укрзализныця с 1 июня запускает электрички в 10 областях (СПИСОК)

С 1 июня в 10 областях Украины поедут пригородные электрички, работу которых прекратили с началом карантина.
Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.
Пригородные поезда поедут, если пассажиры будут придерживаться всех санитарных норм.
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214 електричок поедут в 10 регионах:
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Луганской области;
- Донецкой области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Одесской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкий — Волочиск) области.
Напомним, Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить.
Первые поезда поедут в Одессу, Харьков, Запорожье.