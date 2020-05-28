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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця с 1 июня запускает электрички в 10 областях (СПИСОК)

С 1 июня в 10 областях Украины поедут пригородные электрички, работу которых прекратили с началом карантина.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

Пригородные поезда поедут, если пассажиры будут придерживаться всех санитарных норм.

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214 електричок поедут в 10 регионах:

  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Луганской области;
  • Донецкой области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Одесской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области;
  • Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкий — Волочиск) области.

Укрзализныця с 1 июня запускает электрички в 10 областях (СПИСОК)

Напомним, Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить.

Первые поезда поедут в Одессу, Харьков, Запорожье.

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