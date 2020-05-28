Укрзалізниця з 1 червня запускає електрички в 10 областях (СПИСОК)

З 1 червня у 10 областях України поїдуть приміські електрички, роботу яких припинили з початком карантину.
Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.
Приміські потяги поїдуть, якщо пасажири дотримуватимуться усіх санітарних норм.
Читайте: У роботі Укрзалізниці виявили порушень майже на 12 млрд грн
214 електричок поїдуть у 10 регіонах:
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Луганській області;
- Донецькій області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Одеській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Хмельницькій (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницький – Волочиськ) області.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити.
Перші потяги поїдуть в Одесу, Харків, Запоріжжя.