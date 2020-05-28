Укрзалізниця з 1 червня запускає електрички в 10 областях (СПИСОК)

З 1 червня у 10 областях України поїдуть приміські електрички, роботу яких припинили з початком карантину.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Приміські потяги поїдуть, якщо пасажири дотримуватимуться усіх санітарних норм.

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214 електричок поїдуть у 10 регіонах:

Харківській області;

Полтавській області;

Луганській області;

Донецькій області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Одеській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Хмельницькій (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницький – Волочиськ) області.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити.

Перші потяги поїдуть в Одесу, Харків, Запоріжжя.