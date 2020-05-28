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Укрзалізниця з 1 червня запускає електрички в 10 областях (СПИСОК)

З 1 червня у 10 областях України поїдуть приміські електрички, роботу яких припинили з початком карантину.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Приміські потяги поїдуть, якщо пасажири дотримуватимуться усіх санітарних норм.

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214 електричок поїдуть у 10 регіонах:

  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Луганській області;
  • Донецькій області;
  • Тернопільській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Одеській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Хмельницькій (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницький – Волочиськ) області.

Укрзалізниця з 1 червня запускає електрички в 10 областях (СПИСОК)

Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити.

Перші потяги поїдуть в Одесу, Харків, Запоріжжя.

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