В работе Укрзализныци обнаружили нарушений почти на 12 млрд грн

В Укрзализныце обнаружили нарушений деятельности компании на 11,8 млрд гривен в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Об этом сообщили в Госаудитслужбе.

Была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Укрзализныци и 24 ее филиалов.

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— Ревизией установлены нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности АО, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд гривен, в том числе недополученные доходы на сумму 210,1 млн гривен из-за занижения тарифов, арендной платы, невзыскания штрафных санкций и обеспечения выполнения договоров, — говорится в сообщении.

Также во время аудита были установлены следующие суммы:

нарушения в сфере оплаты труда — 55,4 млн грн;

завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов — 184, 6 млн грн;

невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций — 50,8 млн грн;

нарушения в сфере проведения государственных закупок — 8,9 млрд грн.

безосновательное возвращение одного из филиалов дизельного топлива — 94,3 млн гривен.

В руководстве Укрзализныци пока никак не прокомментировали результаты госаудита.

Напомним, в связи с карантином Укрзализныця может перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю.

Источник: Держаудитслужба