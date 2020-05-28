Кабмин готовит программу выхода Украины из экономического кризиса после пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ней учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

— Правительство готовит программу выхода из экономического кризиса после пандемии Covid-19. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса и помощь по безработице, — отметили в пресс-службе Кабинета министров.

Денис Шмыгаль отметил, что в программе особое место занимают меры по защите внутреннего производителя, но правительство будет пользоваться только спектром инструментов, на которые дает право Всемирная торговая организация (ВТО) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГСТТ).

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Также предполагается широкий спектр методов поддержки: помощь в продвижении экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Амбициозная цель, которую ставит перед собой правительство Украины — войти в топ-30 стран мира в легкости администрирования налогов.

Сообщается, что глава Кабмина также пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство выделило 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавируса на выплаты людям, которые потеряли работу. Также оно упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1 тыс. грн.