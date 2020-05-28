Кабмін готує програму виходу України з економічної кризи після пандемії коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У ній враховані ініціативи за такими напрямами: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.

– Уряд готує програму виходу з економічної кризи після пандемії Covid-19. Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу та допомогу з безробіття, – зазначили у прес-службі Кабінету міністрів.

Денис Шмигаль зазначив, що у програмі особливе місце посідають заходи щодо захисту внутрішнього виробника, але уряд користуватиметься лише спектром інструментів, на які дає право Світова організація торгівлі (СОТ) та Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

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Також передбачається широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту, доступні кредити, грантові програми, розширення участі малого та середнього бізнесу у державних закупівлях.

Амбітна мета, яку ставить перед собою уряд України – увійти у топ-30 країн світу у легкості адміністрування податків.

Повідомляється, що глава Кабміну також пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд виділив 6 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на виплати людям, які втратили роботу. Також він спростив процедуру реєстрації безробітних та збільшив мінімальний розмір допомоги щодо безробіття до 1 тис. грн.