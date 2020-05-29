Коронавирус в Украине 29 мая 2020: оперативная статистика МОЗ

Новая статистика инфицирований коронавирусом говорит о том, что за минувшие сутки в Украине зафиксированы 429 новых случаев Covid-19. Общее число зараженных выросло до 22 811.

За прошлые сутки 495 людей выздоровели, 10 ранее заболевших умерли. Всего победили болезнь 8934 украинцев, 679 граждан умерли от осложнений.

По состоянию на 9.00 29 мая медики получили 57 006 сообщений о подозрении на коронавирус (1 011 за сутки).

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

Коронавирус есть в таких областях:

Винницкая область — 957 случаев;

Волынская область — 863 случая;

Днепропетровская область — 930 случаев;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 694 случая;

Закарпатская область — 1147 случаев;

Запорожская область — 431 случай;

Ивано-Франковская область — 1360 случаев;

Кировоградская область — 503 случая;

м. Киев — 2849 случаев;

Киевская область — 1535 случаев;

Львовская область — 1563 случая;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 284 случая;

Одесская область — 878 случаев;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1628 случаев;

Сумская область — 167 случаев;

Тернопольская область — 1145 случаев;

Харьковская область — 1011 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 407 случаев;

Черновицкая область — 3259 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 150 случаев.

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Статистика коронавируса в Украине – детально

От инфицирования коронавирусом пострадали 1 693 ребенка и 4 411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1 420 детей и 3 586 медработников.

Госпитализированы 7 078 человек, в том числе, 273 ребенка и 825 медиков. 267 нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Такую помощь предоставили одному ребенку и 24 медикам.

2 169 медиков и 606 детей смогли вылечиться от коронавируса. 34 медика умерли от осложнений. Дети от Covid-19 не умирали.

Напомним, по состоянию на 28 мая в Украине зафиксировали 477 новых случаев коронавируса, в целом количество инфицированных составляло 22 382 .